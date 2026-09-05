Mario Hermoso ha parlato ai microfoni di SkySport al termine del match vinto in rimonta contro l'Atalanta. Queste le sue parole:

Per battere l'Atalanta serviva una gara perfetta: l'avete fatta? "Credo che abbiamo fatto una partita seria, importante. Abbiamo avuto le chances per fare gol prima. La squadra ci ha creduto fino alla fine, questi siamo noi. Vogliamo fare le cose bene e vincere. Per noi era una partita molto importante, in casa, con la nostra gente che tifa Roma".

Il suo gol è stata la scossa determinante? "Il gol è una cosa che aiuta, per pareggiare la partita e far credere a tutti i compagni che avevamo la possibilità di vincere".

HERMOSO A DAZN

Questa vittoria è un messaggio anche per l'Inter? "No per noi il messaggio è che abbiamo iniziato come lo scorso anno. Di credere, di fare le cose come vuole il mister, di essere protagonisti. Di non aver paura di giocare il nostro calcio, abbiamo bisogno di fare grandi cose e siamo sulla strada giusta".

Ci si può divertire anche in Champions con questa squadra? "È una competizione importante per noi, per tutti quelli che l'hanno giocata. Abbiamo bisogno di giocarla e di continuare a giocarla facendo grandi prestazioni. Vogliamo vedere la Roma in questa competizione, merita di stare là".