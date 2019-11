Hellas Verona, tattica e partita a tema per la squadra di Juric: domani la sfida con la Roma

Giornata di vigilia per la Roma, che dopo la bella vittoria in Turchia col Basaksehir punta l’Hellas Verona per restare attaccata al treno Champions. Domani sera i giallorossi affronteranno una delle squadre più in forma del campionato, senza dubbio la sorpresa più grande. Come rende noto il sito ufficiale del club scaligero, anche la squadra di Ivan Juric oggi si è allenata nella consueta seduta di rifinitura: “Alla vigilia di Hellas Verona-Roma, prosegue la preparazione dei gialloblù allo Sporting Center ‘Paradiso’ di Peschiera. La squadra, nel pomeriggio, ha iniziato la seduta con il riscaldamento, per poi passare alle esercitazioni tattiche e concludere con una partita a tema”.