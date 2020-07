Handanovic: “Sono ottimista, faremo il nostro gioco e cercheremo di vincere contro la Roma”

Samir Handanovic è stato intervistato nel pre-match di Roma–Inter. Di seguito le impressioni del portiere nerazzurro sulla partita di stasera all’Olimpico.

HANDANOVIC A INTER TV

Sulla stanchezza.

Un po’ siamo abituati, in Europa e in campionato si gioca ogni tre giorni anche se questa cosa non è normale per nessuno. Diciamo che non ci piangiamo addosso, sappiamo cosa ci aspetta e siamo pronti. La Roma viene da tre vittorie consecutive. Dovremo fare quello che facciamo sempre, imporre il nostro gioco e cercare di vincere.

Sulla miglior difesa del campionato.

Non siamo ancora alla fine. Quando il campionato sarà finito vedremo dove sarà la nostra squadra e la nostra difesa. C’è ancora margine di crescita e di miglioramento per quanto riguarda la nostra difesa.

HANDANOVIC A SKY

Siete appena diventati la miglior difesa e oggi c’è un bell’esame. Questa sfida nella sfida come te la immagini con gli attaccanti della Roma?

Sarà una partita aperta con tutte e due le squadre che cercheranno di giocarsela grazie ai loro punti di forza. Non pensiamo al record di miglior difesa, ma vogliamo sempre migliorare.

L’obiettivo è arrivare a meno tre dalla Juventus. Basterà qualche innesto per tentare di avvicinare lo Scudetto o serve una rivoluzione?

Nel rispetto dei ruoli lascio il compito alla dirigenza di rispondere a questa domanda. Vediamo.

Sei ottimista per questa sera?

Sempre e comunque.