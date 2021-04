Gyan: “La Roma è un sogno, me ne sono innamorato dal 3-0 al Barcellona”

Una storia, quella di Felix Ohene Afena-Gyan, partita con il piede giusto. Il giovane ghanese, acquistato ufficialmente lo scorso 13 marzo dall’EurAfrica Football Club di Accra, ha iniziato bene la sua avventura nelle giovanili della Roma. L’attaccante ha parlato del suo impatto con il mondo giallorosso al portale BBC Sports Africa. Queste le sue dichiarazioni:

Sul suo impatto con il mondo Roma

È incredibile. È un sogno che diventa realtà per me. La Roma mi ha impressionato in modo indelebile da quella vittoria per 3-0 con il Barcellona, quindi far parte di questo fantastico club ora è sicuramente un sogno che si avvera.

Sui suoi obiettivi

Dipende dal duro lavoro. Non è mai facile per un ragazzo con le mie stesse origini arrivare qui e farcela. Adesso che sono qui, l’obiettivo è arrivare in prima squadra e diventare un giocatore importante per il club. Lavorerò sodo per questo. So che dovrò affrontare molte sfide, ma rimarrò concentrato e disciplinato. Non mi fermerò davanti a nulla.

Sugli inizi della sua carriera

Sono stato coinvolto nello sport scolastico fin da piccolo. Ho guidato la mia scuola elementare, liceo e la squadra regionale, che era composta da studenti selezionati dalle varie scuole della regione. Inizialmente mia madre voleva mandarmi all’Asante Kotoko, uno dei più grandi club del Ghana, ma non è successo perché l’accademia del club non era ancora stata strutturata. Invece mi hanno portato all’EurAfrica Academy e sono molto grato a loro per questa decisione. Non dimenticherò mai quello che hanno fatto per me.