Grosso: “Spinazzola ha grande fisico, sprigiona potenza e facilità di falcata”

L'ex terzino della Juventus, campione del mondo nel 2006, si mette a confronto con l'esterno della Roma: "Con il tempo sono diventato simile a lui"

Fabio Grosso parla di Leonardo Spinazzola. L'ex terzino della Juventus, che con la maglia azzurra ha siglato il rigore decisivo contro la Francia in finale ai Mondiali del 2006, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Lì Grosso ne ha approfittato per fare un confronto tra sé e l'esterno della Roma, che in Nazionale ha preso il suo posto sulla fascia sinistra: "Lui come me?Io ero un trequartista, ma non è l’unica differenza: io avevo la testa, più che il fisico, da fantasista, e poi l’ho sfruttata nelle altre posizioni in cui gli allenatori hanno scelto di utilizzarmi, più congeniali alle mie frequenze. Invece Spinazzola è più corridore: ha grandi qualità fisiche, sprigiona potenza e facilità di falcata, cerca più spesso l’uno contro uno. Io sono diventato un giocatore più simile a lui con il tempo: più che correre, tendevo a mandare verso la porta chi correva."