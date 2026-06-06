L'Italia riparte dai giovani, lo ha già fatto nella prima amichevole dopo la batosta in Bosnia che l'ha esclusa dal Mondiale per la terza volta di fila. Tra i giocatori più importanti in questa rosa scelta da Baldini c'è senza dubbio Niccolò Pisilli, autore anche di un ottimo finale di stagione con la Roma. Il classe 2004 ha giocato contro il Lussemburgo e si prepara a guidare il gruppo azzurro anche nel secondo test di domani sera contro la Grecia. A Creta Pisilli avrà nuovamente la maglia numero 21 mentre la 10 andrà ancora sulle spalle di Ndour. Numerazione quindi confermata rispetto alla gara di 3 giorni fa, con Palestra e Cherubini che hanno lasciato il ritiro. I numeri della rosa dell'Italia: Donnarumma 1, Fortini 2, Bartesaghi 3, Chiarodia 4, Lipani 5, Mane 6, Cacciamani 7 , Camarda 8, Esposito 9, Cher 10, Koleosho 11, Daffara 12, Reggiani 13, Berti 14, Comuzzo 15, Faticanti 16, Fini 17, Ekhator 18, Inacio 19, Dagasso 20, Pisilli 21, Favasuli 22, Palmisani 23, Honest 24.