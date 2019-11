Graziani: “Kean giocatore mostruoso, Petrachi lo compri subito”

Moise Kean è stato quest’oggi al centro di alcune voci di mercato che lo vedono come nuovo obiettivo della Roma di Petrachi. Ciccio Graziani, ex attaccante giallorosso, si è espresso sulla possibilità di vederlo nella capitale ai microfoni di Centro Suono Sport, elogiando le sue caratteristiche tecniche e fisiche: “Kean è un calciatore mostruoso, è un futuro campione, ha una potenza fisica impressionante e dei colpi da grande centravanti. E’ giovane, ha ampi margini di miglioramento. L’unico problema è il carattere, va un po’ inquadrato, lo terrei con me tre giorni per catechizzarlo, ma se il mio amico Gianluca Petrachi vuole un consiglio, gli dico di comprarlo subito. Può diventare il centravanti della Nazionale ed eventualmente della Roma per i prossimi 10 anni. Può migliorare sul gioco aereo, ma ha un’esplosività incredibile, non ricordo a quell’età tanti calciatori con le sue qualità. Alle gambe, al fisico, poi ci deve abbinare la testa giusta, spero che trovi allenatori e dirigenti che riescano ad inquadrarlo. Mi sono stupito la scorsa estate quando la Juventus lo ha messo sul mercato, perché a mio giudizio può diventare uno dei più grandi attaccanti da qui ai prossimi anni. Da giovani le bischerate le abbiamo fatte tutti, ma bisogna fargli capire come funziona il mondo del calcio a livello professionistico”.