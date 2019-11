Gran Galà del Calcio: Kolarov, Bonfantini, Greggi e Bartoli nella short list

Nel mese di dicembre l’AIC, associazione italiana calciatori, assegnerà un premio per l’anno solare ai migliori calciatori e alle migliori calciatrici della Serie A . La cerimonia del Gran Galà si terrà il 2 del mese a Milano. Oggi, sul sito ufficiale dell’evento, sono state rese pubbliche le short list con rose ristrette dei migliori calciatori e calciatrici per ruolo: presenti per la Roma Aleksandar Kolarov (candidato a miglior difensore), Elisa Bartoli (candidata a miglior difensore femminile), Giada Greggi (candidata a miglior centrocampista femminile), Agnese Bonfantini (candidata a miglior attaccante femminile).