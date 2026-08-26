L'evento a Milano il prossimo 2 settembre

Redazione
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Malen versione DJ dopo la tripletta alla Fiorentina: il video della moglie Delisha

Il 2 settembre al Teatro della Scala a Milano andrà in scena il Gran Gala del Calcio. Sky Sport trasmetterà in diretta l'evento e sono diversi i giallorossi candidati ai premi finali. Svilar come miglior portiere, Ndicka per i difensori mentre Koné e Malen rispettivamente per miglior centrocampista e miglior attaccante. Bobby ha già iniziato bene la stagione con una tripletta contro la Fiorentina. Non poteva mancare anche Gian Piero Gasperini che è in lizza per il premio di miglior allenatore della passata stagione.

AS Roma v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27

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