Il 2 settembre al Teatro della Scala a Milano andrà in scena il Gran Gala del Calcio. Sky Sport trasmetterà in diretta l'evento e sono diversi i giallorossi candidati ai premi finali. Svilar come miglior portiere, Ndicka per i difensori mentre Koné e Malen rispettivamente per miglior centrocampista e miglior attaccante. Bobby ha già iniziato bene la stagione con una tripletta contro la Fiorentina. Non poteva mancare anche Gian Piero Gasperini che è in lizza per il premio di miglior allenatore della passata stagione.