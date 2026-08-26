Stasera si gioca anche un pezzo di mercato della Roma. Alle 21 il Lione di Fonseca sfida il Fenerbahce nel ritorno del playoff di Champions. Una partita che a Trigoria guarderanno con attenzione. Perché in ballo c'è anche Malick Fofana, uno dei nomi caldi per l'attacco di Gasp. Il belga vuole giocare la Champions e un'eventuale eliminazione del Lione potrebbe cambiare lo scenario. Il club francese potrebbe essere costretto ad abbassare le proprie pretese. E anche la posizione del giocatore potrebbe cambiare. La Roma osserva e aspetta. Intanto Fonseca non fa calcoli: Fofana parte titolare.