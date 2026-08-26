Una notte di Champions che interessa da vicino anche il mercato della Roma
Roma, l’ultimo sforzo per sognare
Stasera si gioca anche un pezzo di mercato della Roma. Alle 21 il Lione di Fonseca sfida il Fenerbahce nel ritorno del playoff di Champions. Una partita che a Trigoria guarderanno con attenzione. Perché in ballo c'è anche Malick Fofana, uno dei nomi caldi per l'attacco di Gasp. Il belga vuole giocare la Champions e un'eventuale eliminazione del Lione potrebbe cambiare lo scenario. Il club francese potrebbe essere costretto ad abbassare le proprie pretese. E anche la posizione del giocatore potrebbe cambiare. La Roma osserva e aspetta. Intanto Fonseca non fa calcoli: Fofana parte titolare.
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