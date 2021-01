Gould: “Con la Retexo Intelligence aiutiamo i club a ingaggiare dirigenti di alto livello”

Charles Gould, fondatore della società di consulenza che ha aiutato i Friedkin nella scelta di Tiago Pinto, ossia la Retexo Intelligence, ha rilasciato un’intervista al quotidiano portoghese Record dove ha spiegato la filosofia e il modus operandi dell’azienda: “Sono nel calcio dal 2010 e ho aiutato le società a ingaggiare direttori sportivi, direttori del settore giovanile e direttori del marketing, ma non soltanto loro. L’ingresso di nuovi proprietari ha cambiato tutta quanta l’industria calcio. Loro sono generalmente persone che hanno fatto soldi e che vogliono continuare con gli affare nel mondo del calcio. Per questo ho deciso di fondare la Retexo Intelligence, con l’obbiettivo di aiutare questi investitori a operare nel calcio. I consigli che diamo si basano sui dati raccolti negli ultimi dieci anni, quello che accade prima non lo consideriamo rilevante. Non ci sono aziende sul mercato che fanno questo tipo di ricerca e che hanno questo tipo di conoscenza. Siamo a disposizione dei club e dei loro proprietari. Dal punto di vista tecnico, direi che la nostra area di specializzazione è la ricerca di direttori sportivi, direttori di settore giovanile e manager di successo”.