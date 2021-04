Golf, il Covid blocca l’Open di Canada: il PGA Tour si trasferisce nel club di Friedkin

Dan Friedkin salva il PGA Tour. La più importante organizzazione di golf al mondo, alle prese con le cancellazioni dovute alla pandemia globale, si trasferisce nel Congaree Golf Club, di proprietà del Friedkin Group. Dopo aver annullato l’RBC Canadian Open, i vertici del PGA Tour hanno trovato un accordo per riempire la settimana rimasta scoperta, spostando il circus nella proprietà cinque stelle del presidente della Roma, nel South Carolina.

Dan Friedkin, tra le sue tante passioni, ha proprio quella del golf (anche a Roma ha organizzato alcune partite in gran segreto). Ha costruito il Congaree nel 2017 insieme a un altro miliardario, l’ex presidente degli Houston Texans Robert McNair, deceduto nel 2018. Sul proprio sito, il Friedkin Group presenta così il club: “Situato in una storica tenuta del XVIII secolo e circondato da oltre 2.000 acri di laghi per la pesca e foreste di pini a foglia lunga nel pittoresco Lowcountry della Carolina del Sud, Congaree è un golf club di livello mondiale con una missione filantropica al centro. Il famoso architetto Tom Fazio ha progettato il campo da campionato per abbracciare perfettamente il suo ambiente naturale. Ma ciò che rende Congaree veramente speciale è il suo scopo fondamentale: riunire ambasciatori che la pensano allo stesso modo, fornendo risorse per opportunità educative e professionali a giovani svantaggiati e ambiziosi attraverso una passione condivisa per il golf”.

Il campo sarà composto da 156 giocatori e ogni giorno è previsto un numero limitato di spettatori. Tutta la logistica e la preparazione in loco saranno guidate dall’organizzazione del PGA Tour, con il supporto del Friedkin Group.

Congaree from The Friedkin Group on Vimeo.