Golden Boy 2020, la Roma sorride: c’è Riccardi della Primavera tra i candidati

Riparte il Golden Boy, il premio ideato da Tuttosport che viene consegnato al miglior giocatore Under 21 d’Europa. Tra i 100 candidati presenti all’interno della lista, la Roma può essere contenta di leggere il nome di Alessio Riccardi, giovane della Primavera di Alberto De Rossi. In stagione, il millennial è finito in panchina con la prima squadra contro Milan (campionato) e Borussia Moenchengladbach (Europa League). L’esordio con la Roma dei grandi era invece avvenuto un anno fa in Coppa Italia: Di Francesco lo aveva voluto tra i convocati nella partita contro l’Entella. Giovane sì, ma già al centro delle trattative di mercato: l’anno scorso la Juventus lo aveva cercato in ottica scambio con Rugani e anche quest’anno Riccardi non sembra essere uscito dalla testa di Paratici. La Roma ha bisogno di liquidità per sistemare il bilancio in rosso e dal giovane centrocampista classe 2001 ricaverebbe una plusvalenza netta. Oltre al club di Agnelli, su Riccardi ci sono anche Torino, Sassuolo, Bologna e Cagliari.

Tornando al discorso Golden Boy, durante la scorsa stagione era stato Nicolò Zaniolo a rappresentare la Roma, posizionandosi al nono posto nella classifica finale. Il vincitore fu Joao Felix.