Gli auguri di Antonucci a Perotti: “Buon compleanno amico mio” – FOTO

Giornata di festa per Diego Perotti, che oggi compie 32 anni. L’esterno argentino, dal febbraio del 2016 in forza alla Roma, ha ricevuto diversi messaggi di buon compleanno, molti di questi ricondivisi sui suoi profili social. Tra i vari, c’è anche quello di Mirko Antonucci, ex compagno di squadra in giallorosso: “Tanti auguri amico mio“. A celebrare il “Monito”, pure la Roma e la Uefa, con quest’ultima che ha ricordato il gol segnato dal numero 8 al Chelsea, nel 3-0 rifilato ai Blues di due stagioni fa. Perotti, che contro la Fiorentina partirà dalla panchina, è uno dei giocatori in uscita: su di lui ci sono Fenerbahce e Al-Shabab.