Giuseppe Conte: “La Roma un amore di gioventù. Mourinho non si può criticare”

Giuseppe Conte , leader del Movimento 5 Stelle, ha rilasciato un'intervista a Tag24 nella quale si è soffermato sulla sua passione per la Roma : "Non è un amore infantile, ma di gioventù che mi ha preso e coinvolto emotivamente con grande passione. È una bella cosa, mia “.

Su Zeman e Mourinho. “Zeman per me suscita ricordi affettuosissimi per l’infanzia, il Foggia di Zeman andavo a seguirlo allo stadio Zaccaria, la prima squadra ed è un amore che non ho mai messo da parte, ma adesso c’è la Roma e quella di Mourinho devo dire la verità mi piace assai perché è una squadra solida e quadrata che ci porta anche concrete soddisfazioni come quelle che abbiamo raggiunto a livello europeo. Un tecnico poi che ci porta due finali europee e una delle due vinte, non si può criticare”