Ranieri e la Nazionale: ora la pista azzurra è più concreta che mai

Sono Claudio Ranieri e, di conseguenza, anche Ricky Massara a rischiare più di tutti in questo momento nella Roma. Se dovesse andare via il direttore sportivo dopo appena un anno (se non meno), tra i nomi principali per raccoglierne l'eredità c'è quello di Cristiano Giuntoli. Al momento, però, con l'ex Napoli e Juve non risultano contatti diretti e c'è un altro nodo. Come sottolinea 'Il Messaggero', su di lui si stanno già muovendo diverse squadre in Europa: oltre al Marsiglia infatti anche il Tottenham ci sta pensando.