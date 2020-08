Un giorno dopo l’ufficialità e la firma sul rinnovo di Manuela Giugliano, che la legherà alla Roma femminile fino al 2023, la stessa ragazza di Betty Bavagnoli si lascia andare all’esultanza social per il nuovo accordo raggiunto. Su Twitter la numero 10 giallorossa scrive: “Orgogliosa di aver rinnovato fino al 2023. Qui sto bene ed è come la mia seconda casa. Molto felice per la fiducia dimostrata… Spero presto di ricambiarla portando a casa qualche trofeo”.