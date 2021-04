Giudice Sportivo, un turno di squalifica per Diawara

Il Giudice Sportivo ha reso noti i giocatori squalificati in base alle sanzioni ricevute nell’ultimo turno di Serie A. I provvedimenti interessano anche Amadou Diawara. Il centrocampista della Roma è stato infatti fermato per un turno dopo l’espulsione rimediata nella gara di ieri con il Torino. Diawara, entrato in campo nella ripresa, ha avuto un pessimo impatto sulla gara ed ha collezionato due ammonizioni pesanti, che lo costringeranno a saltare la gara di giovedì con l’Atalanta. Un’assenza piuttosto pesante per il tecnico Fonseca, che aveva spesso puntato su di lui nelle ultime uscite.