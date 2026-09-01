Al termine della seconda giornata di campionato, il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni disciplinari. Arriva la prima sanzione per Donyell Malen. L'attaccante è stato ammonito all'8' del primo tempo per comportamento 'antisportivo'. Per lui si tratta della prima ammonizione in campionato. Nessuna conseguenza particolare per la Roma, mentre è arrivata una multa per il Lecce. Il Giudice Sportivo ha inflitto al club salentino un'ammenda di 10mila euro per aver ritardato di circa sei minuti l'inizio della gara. Il motivo? La necessità di regolarizzare l'equipaggiamento di alcuni calciatori del Lecce. Il ritardo, si legge nel comunicato, si è ulteriormente prolungato perché due giocatori non avevano rispettato la richiesta.