Un mercato così bollente, a poche ore dalla chiusura, non si vedeva da anni a Roma. L'anno scorso Massara non era riuscito a trovare l'ala, chiudendo anzi tempo il mercato in entrata. L'ultimo giorno era scivolato via senza sussulti. Quest'anno, invece, il vento è cambiato. D'Amico sta lavorando senza sosta, fino allo scadere, per completare la rosa. Il nome più caldo è quello di Leweling. Il tedesco non è mai stato così vicino alla Roma. Ha aperto al trasferimento e il club ha alzato l'offerta: sul tavolo dello Stoccarda ci sono 30 milioni più 5 di bonus. Un aereo è già pronto per portarlo nella Capitale. La partenza era prevista alle 16, ma il volo - al momento - è stato cancellato. E poi c'è il capitolo uscite. Sembrava tutto fatto per El Aynaoui al Lipsia, ma l'affare è improvvisamente finito in bilico. Il trasferimento potrebbe saltare e Neil, a questo punto, rischia di rimanere a Roma. Sull'esterno, invece, la Roma tiene gli occhi su Cabal. Potrebbe essere lui l'alternativa a Wesley sulla sinistra. La Juve chiede 12 milioni, ma sull'esterno c'è anche l'Atalanta, che spinge forte. Ma non ha l'ok del giocatore: l'ex Verona preferisce la Capitale. Sono ore bollenti. Alle 20 si chiude tutto. Manca sempre meno. E la Roma, a poche ore dal gong, non ha ancora completato il suo puzzle.