Giudice Sportivo, Rincon salta la Roma. Mancini in diffida

Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni relative alle partite di Serie A disputate nell’ultimo turno. Rimangono in diffida sia Diawara sia Edin Dzeko, oltre a Kluivert e Santon, e si aggiunge a loro Gianluca Mancini. Ammenda di 5 mila euro per Daniele Pradè per essere entrato nel recinto di gioco e per aver protestato con veemenza nei confronti del direttore di gara. Nella prossima sfida che affronteranno i giallorossi contro il Torino di Moreno Longo, non ci sarà per i granata Rincon. Il centrocampista era in diffida e ha rimediato un’ammonizione nella gara giocata ieri con la Spal.