Giudice Sportivo, nella Roma arriva la prima sanzione per Karsdorp

Terminata la 7ª giornata di campionato, sono arrivate le decisioni ufficiali da parte del Giudice Sportivo sull'ultimo turno di Serie A. In occasione della sfida dell'Olimpico tra Roma e Frosinone, l'unico calciatore giallorosso ad essere ammonito è stato Rick Karsdorp per proteste nei confronti del direttore di gara. Per il terzino olandese è la prima sanzione stagionale. Per quanto riguarda il Cagliari, prossimo avversario della squadra di Mourinho, non ci saranno squalificati per il match di domenica alle 18 all'Unipol Domus.