Giudice Sportivo, prima ammonizione per Darboe. Ottava sanzione a Cristante

Resta in diffida Veretout, ancora ai box per una lesione muscolare

Il Giudice sportivo, archiviata la 35a giornata di campionato, ha reso note le decisioni assunte. Sono due i giocatori della Roma coinvolti: da registrare l'ottava ammonizione per Bryan Cristante e la prima per Ebrima Darboe, autore di un fallo sull'attaccante del Crotone Adam Ounas che gli è costato il cartellino giallo da parte del direttore di gara Sozza. Resta in diffida Jordan Veretout, che tuttavia è ancora alle prese con una lesione muscolare che lo terrà fuori per i prossimi impegni dei giallorossi.