Prima sanzione per Gasperini che è stato ammonito al 40'
Balerdi, un ingresso da nuovo leader della difesa
Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni al termine della terza giornata di campionato. Multa di 2.000 euro "alla Soc. ROMA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa un minuto dell'inizio del primo tempo". Prima sanzione, invece, per Gian Piero Gasperini che ha ricevuto un cartellino giallo al 40' della sfida contro l'Atalanta per aver protestato con il direttore di gara. Nessuno squalificato per la sfida di lunedì contro il Torino alle ore 18.30. Tutto il gruppo a disposizione del tecnico giallorosso che dovrebbe ritrovare anche Lorenzo Pellegrini.
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