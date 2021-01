Giudice Sportivo: Ibanez entra in diffida, terza sanzione per Pellegrini e Peres

Al termine della 16° giornata di Serie A, sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo. Per quanto riguarda la Roma, sono state “ufficializzate” le ammonizioni ricevute da Ibanez, Bruno Peres e Pellegrini. Il difensore centrale, al quarto cartellino giallo del suo campionato, entra così in diffida: ricevere un’altra sanzione contro l’Inter, alla pari di Cristante, gli costerebbe il derby con la Lazio in programma venerdì 15 gennaio. Per il terzino brasiliano e il centrocampista romano è invece la terza ammonizione.

Nessun calciatore squalificato nell’Inter, mentre in casa Lazio ci sono ben quattro diffidati: Caicedo, Escalante, Hoedt e Fares.