Bryan Cristante entra in diffida. Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni relative alle partite di Serie A disputate nell’ultimo turno. Il centrocampista, che ha preso un cartellino giallo per un fallo commesso all’80’ contro il Napoli, si unisce alla lista dei diffidati della Roma composta da Dzeko, Kluivert, Mkhitaryan, Santo e Cetin. Undicesima ammonizione per Gianluca Mancini, mentre per Pellegrini e Veretout contro si tratta della sesta.