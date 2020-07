La Fiorentina perde Gaetano Castrovilli per il match dell’Olimpico contro la Roma, in programma domenica sera. Il Giudice Sportivo ha ufficializzato le sanzioni per la sedicesima giornata di ritorno. Nessuna segnalazione per la Roma, uscita senza ammoniti dal match con la Spal. Un turno e 5mila euro di multa a Bonifazi, espulso per proteste nel finale del match.