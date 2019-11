Giudice Sportivo, multa con diffida alla Roma e ulteriori indagini sui cori contro Napoli

Il Giudice Sportivo rende note le proprie decisioni in merito all’undicesima giornata della Serie A. Come si apprende dal comunicato, la Roma è stata soggetta ad ammenda di € 30.000,00 con diffida per avere i suoi sostenitori intonato più volte cori insultanti di matrice territoriale nei confronti della tifoseria avversaria del Napoli che hanno portato il direttore di gara, al 23° del secondo tempo, ad interrompere la gara per circa un minuto. Nessuna squalifica dunque per la Curva Sud. Il Giudice Sportivo dispone altresì, a cura della Procura federale, la trasmissione di maggiori elementi di dettaglio circa l’effettivo settore di provenienza dei suddetti cori, ai fini dell’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti da parte di questo Giudice in ordine all’accaduto.

Infine un turno di squalifica a Cetin per il doppio giallo rimediato nella sfida con il Napoli. Salterà il match con il Parma.