‘Giocatore del mese’, Villar si candida con Mayoral: “Rendiamo la Roma più spagnola” – FOTO

Simpatico commento social di Gonzalo Villar, che negli ultimi tempi sta usando i suoi account per entrare ancora di più nel cuore dei sostenitori della Roma. Tutto parte dalla richiesta del club di votare per il calciatore giallorosso del mese di gennaio: fino al 6 febbraio, infatti, i tifosi potranno scegliere uno tra Lorenzo Pellegrini, Rick Karsdorp, Borja Mayoral e Gonzalo Villar. L’ex centrocampista dell’Elche ha commentato il post pubblicato dall’account Twitter della società, scrivendo: “Rendiamo la Roma sempre più spagnola“. E invitando i tifosi a votare per lui o per Mayoral, taggato nel commento. Chissà se pure l’attaccante “terrà il suo discorso”…