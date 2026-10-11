II rosso a Malen fa discutere. E lo farà anche nei prossimi giorni. "Basta con i fotogrammi", ha detto Gasp parlando dell'episodio che ha portato al rosso dell'olandese. Il tecnico ha ribadito un concetto semplice: se Fabbri avesse fischiato fallo prima, non sarebbe successo nulla. Una decisione che ha pesato sulla partita e ha tolto alla Roma la possibilità di tornare da Como con 3 punti. Per Malen, adesso, si mette male: una gara di stop, forse due. C'è poi un dettaglio che fa riflettere. Arriva proprio da Como. Alla seconda giornata, contro il Parma, Caqueret ha commesso un fallo ben più grave. Collu lo ha ammonito soltanto. Due pesi, due misure. E in quel caso Fabregas non ha detto una parola. Poi a smentirlo fu Orsato - designatore degli arbitri di Serie A e B. L'ex direttore di gara ammise che quella decisione fu sbagliata, ribadendo però che 'la linea Orsato' era questa: fischiare solo se necessario. La Roma, intanto, ha fatto la sua partita. Ha combattuto, ha giocato alla pari nonostante l'inferiorità e ha tenuto duro fino alla fine. Ora si volta pagina. Davanti c'è il Real Madrid. E c'è Mourinho.