Il ds francese lascia il club dopo appena un anno e una gestione fallimentare

Marco Di Cola
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VIDEO - Ghisolfi parla di Le Fée: "È molto felice, sarà una cosa buona per la Roma"

Ghisolfi, dal caso Svilar al mercato in entrata: i motivi di un addio annunciato

Era annunciato, prevedibile e preventivabile. Difficilmente però qualcuno lo avrebbe potuto immaginare a inizio estate con un nuovo progetto da costruire. Eppure eccoci qui. Il rapporto tra la Roma e Florent Ghisolfi è ormai giunto al termine e l'ufficialità del suo addio dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Ghisolfi AS Roma Training Session

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