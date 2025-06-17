Il ds francese lascia il club dopo appena un anno e una gestione fallimentare
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Ghisolfi, dal caso Svilar al mercato in entrata: i motivi di un addio annunciato
Era annunciato, prevedibile e preventivabile. Difficilmente però qualcuno lo avrebbe potuto immaginare a inizio estate con un nuovo progetto da costruire. Eppure eccoci qui. Il rapporto tra la Roma e Florent Ghisolfi è ormai giunto al termine e l'ufficialità del suo addio dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.
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