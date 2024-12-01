Ghisolfi ha deciso di alzare la voce. Troppi gli errori arbitrali subiti dai giallorossi in questo inizio di stagione secondo il direttore sportivo francese. Ecco quali sono
<strong>Roma-Empoli</strong>
Il primo grave errore arbitrale arriva alla seconda giornata. La Roma è sotto 1-2 all’Olimpico contro l’Empoli. Al 94’ arriva la chance per il pari per Shomurodov che si avventa sul pallone dopo il palo di Dybala, ma spara alto a causa di una trattenuta di Gyasi.
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