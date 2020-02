Gent-Roma, cancelli aperti alle 17. Le informazioni per i tifosi in trasferta – FOTO

Alcuni tifosi giallorossi sono già in partenza alla volta di Gand. Domani alla Ghemalco Arena la Roma proverà a mantenere il vantaggio nel ritorno dei sedicesimi di Europa League contro il Gent. L’apertura dei cancelli dello stadio è prevista alle ore 17.00, poco meno di due ore prima rispetto al fischio di inizio del match. I tram partiranno dal centro città alle 16.30 di fronte alla chiesa di Saint Nicholas, in zona centro. Per il ritorno, ai tifosi sarà concesso di lasciare lo stadio dopo 30 minuti dal triplice fischio dell’arbitro.