Gent, anche Depoitre vola a Roma per la sfida di Europa League – VIDEO

Il Gent oggi vola a Roma per la sfida di Europa League contro i giallorossi. La rifinitura per la squadra olandese è prevista alle 17 allo stadio Olimpico poi la conferenza di Jess Thorup. Secondo quanto riporta il tabloid belga HLN, aumentano anche le possibilità di un utilizzo di Laurent Depoitre nella partita di domani. L’attaccante aveva saltato le ultime tre partite di campionato a causa di un infortunio alla pianta piede, ma in settimana si è allenato nuovamente in gruppo. Il Gent spera di riaverlo dunque per il match contro la Roma.