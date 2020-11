Genoa-Roma, Fonseca col dubbio portiere: Mirante in forse, pronto Pau Lopez

Paulo Fonseca ultima i preparativi per la partita delle 15 tra Genoa e Roma con il dubbio portiere. Orfano di Dzeko, sarà Borja Mayoral a guidare l’attacco con Mancini e Karsdorp verso una maglia dal 1′. Il ballottaggio più importante, però, resta quello del portiere: Antonio Mirante, infatti, non è al meglio della forma ed è a forte rischio per la sfida di ‘Marassi’. Già mercoledì si è allenato a parte, ora Fonseca e il suo staff stanno decidendo in questi minuti sul suo impiego, ma in ogni caso è già Pau Lopez, che il tecnico portoghese sta impiegando in Europa League.