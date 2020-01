Genoa-Roma, cori per Dino Viola dal settore ospiti

La cornice è la prima vittoria in campionato nel 2020. Il settore ospiti della Roma, al termine della vittoria contro il Genoa per 3-1, ha voluto ricordare il presidente Dino Viola intonando cori in suo onore. Nel 19 gennaio 1991, fa scompariva l’imprenditore giallorosso entrato nella storia della Roma grazie allo scudetto nella stagione 82/83, quattro Coppe Italia e la Champions League sfiorata all’Olimpico contro il Liverpool. I tifosi romanisti si stringono così nel giorno dell’anniversario della sua scomparsa.