Genoa-Roma, cancelli aperti dalle 16 al ‘Ferraris’: le info utili per il settore ospiti

Si avvicina il match contro il Genoa. I tifosi della Roma si preparano a riempire il settore ospiti del ‘Luigi Ferraris’ per una partita fondamentale in ottica Champions League, soprattutto in un momento complicato come questo. Intanto il club rossoblù ha reso note alcune informazioni utili per i sostenitori giallorossi che stasera tiferanno a ‘Marassi’ la squadra di Fonseca: cancelli aperti alle 16 (il match è previsto per le 18), con gli ingressi dedicati al settore ospiti che sono 81-82-83-84. Il parcheggio, invece, è sotuato in Piazzale Kennedy. Il settore ospiti del ‘Ferraris’ ha una capienza di 2032 persone.