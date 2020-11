Genoa, esercitazioni tattiche e partitella in vista della sfida contro la Roma

Dopo la sconfitta infrasettimanale con il Torino, prosegue il programma d’allenamento del Genoa di Rolando Maran in vista della gara contro la Roma. Oggi la squadra rossoblù ha svolto una seduta incentrata, dopo una riunione in sala video e la classica fase di attivazione atletica, su alcune esercitazioni tattiche, una partita di prova e per finire qualche conclusione in porta. L’allenamento si è chiuso nel giro di un’ora e mezza effettiva. Per sabato sera è fissato l’inizio del ritiro: la partita del Marassi è in programma domenica alle ore 15.