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Gasperini pronto a firmare un contratto da tre anni con i giallorossi

Dopo l'incontro avvenuto ieri con i Friedkin, il tecnico si era preso qualche ora per decidere esattamente sul suo futuro. Le perplessità principali riguardavano come gestire il mercato a causa dei paletti del fair play finanziario imposto dalla Uefa alla Roma. Inoltre sono arrivate anche le risposte dalla città Bergamo. La tifoseria dell'Atalanta ha appeso degli striscioni stanotte fuori da Zingonia, chiedendo esplicitamente a Gasp e alla dirigenza di trovare una soluzione per proseguire insieme l'avventura.

Nel pomeriggio arriva però le conferma: Gian Piero Gasperini sarà il nuovo allenatore della Roma. La società capitolina ha già pronto tutto: 3 anni di contratto da 5-6 milioni a stagione. Si attende dunque solo l'ufficialità. La Juventus aveva provato a strappare all'ultimo l'allenatore dai giallorossi ma il tecnico di Grugliasco ha rifiutato l'offerta dei piemontesi dando così seguito alla parola data ai Friedkin.

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