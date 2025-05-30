Ormai è fatta: Gian Piero Gasperini sarà il nuovo allenatore della Roma, manca solo l’ufficialità. Le parti sono arrivate all’accordo che prevede un contratto di 3 anni da circa 5-6 milioni a stagione. Superato anche il tentativo in extremis della Juventus di strappare il tecnico ai giallorossi. Ora si attende solo il comunicato ufficiale.

Ore 20:15 - Fabrizio Romano conferma l'accordo definitivo tra Gasperini e la Roma tramite il suo profilo X. Come riportato dal giornalista per il tecnico di Grugliasco è pronto un contratto dalla durata di tre anni.

Ore 19:05 - Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, Gasperini è rimasto positivamente impressionato dai Friedkin. La Roma, del resto, è stata la società che in questa stagione lo ha cercato e voluto con maggior convinzione. Ora, prima dell’inizio della nuova avventura, la rescissione con l’Atalanta

Ore 18:52 - Come scrive Giovanni Albanese di La Gazzetta dello Sport, Gasperini ha rifiutato la Juventus dopo i contatti col dg bianconero Comolli. Chiuderà con la Roma.

Ore 18:45 - "La Roma ha in pugno Gasperini: sarà lui il nuovo allenatore che raccoglierà l'eredità di Ranieri. A 24 ore di distanza dalla conclusione dell'incontro nel Collegio alla Querce, resort di lusso a Firenze, il tecnico piemontese ha dato il suo sì definitivo a sposare il progetto giallorosso. Non è ancora tempo di note ufficiali, visto che Gasperini è ancora formalmente sotto contratto con l'Atalanta: in queste ore si chiuderà il rapporto e poi sarà tempo di comunicati". Lo scrive Il Tempo.

Ore 18:33 - Come riporta Sportitalia, Gasperini ha spiegato che con la Roma ha raggiunto l'accordo. Nel pomeriggio ha parlato con l'Atalanta che aspettava solo la sua decisione per procedere alla risoluzione. Al netto del corteo in suo onore a Bergamo di questa sera.

Ore 18:19 - Secondo Calciomercato.it, la Roma resta sempre fiduciosa per la definizione dell'arrivo di Gasperini sulla panchina giallorossa. L’accordo di tre anni a 5-6 milioni di euro a stagione sarebbe confermato.

Ore 18:15 - Come precisa Sky Sport, sarebbe vicina la firma che sancirebbe il matrimonio tra la Roma e Gasperini. Decisivo l'incontro svolto ieri tra il tecnico di Grugliasco e il club giallorosso a Firenze.

Ore 18:05 - Stando a quanto riporta Sky Sport, Gian Piero Gasperini mantiene la parola data alla Roma nonostante il tentativo della Juventus delle ultime ore.

Ore 18:00 - Secondo Il Tempo, la Roma è convinta di avere in pugno Gasperini e da Trigoria filtra ottimismo sul buon esito della trattiva.

Ore 15:04 - Come scrive Sky Sport, la Roma è fiduciosa e considera l'incontro con Gasperini andato a buon fine. Si è parlato anche di Fair Play Finanziario e le parti si sono prese 36-48 ore per l'ok definitivo. Dopo il 'no' di Conte alla Juve, i bianconeri proveranno ad inserirsi ma i tempi sono strettissimi perché la trattativa con i giallorossi è in chiusura.

Ore 14:22 - La Juventus sta provando ad inserirsi nella corsa per Gasperini ma i tempi sono molto ristretti. Il tecnico non ha ancora dato il suo 'ok' alla Roma ma la trattativa è in stato avanzato. Si attendono novità importanti nelle prossime ore mentre a Bergamo gli ultras stanno tentando in tutti i modi di farlo restare - scrive Sky Sport.

Ore 13 - Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore in casa Juventus è salita l'opzione Gasperini visti i dubbi su Tudor. Il tecnico piemontese ha un grande legame affettivo con i bianconeri (ha allenato nel settore giovanile per tanti anni) e alla Juve ritroverebbe Teun Koopmeiners, l'acquisto più oneroso dell'era Giuntoli.

Ore 12 - Secondo il Messaggero è previsto nelle prossime ore un incontro tra Gasperini e l'Atalanta. La moglie Cristina spinge per la permanenza a Bergamo. Nel frattempo sono comparsi alcuni striscioni dei tifosi nerazzurri a supporto del tecnico

Ore 10.40 - Stando a quanto riferisce Paolo Assogna, giornalista di Sky Sport, ai microfoni di Radio Manà Manà Sport, il contatto della Juventus viene considerato un po’ in ritardo lato Gasperini, soprattutto perchè le cose con la Roma sono andate avanti. Questo non significa che l’accordo con la Roma sia raggiunto: l’inserimento della Juve c’è e, seppur tardivo, va considerato. Ora servirà qualche giorno d’attesa.

Ore 10.30 - La Juventus è alla ricerca di un nuovo allenatore in seguito alla permanenza di Antonio Conte al Napoli e al momento la squadra rimarrà nelle mani di Igor Tudor, il quale però potrebbe lasciare la panchina qualora la Vecchia Signora decidesse di esercitare la clausola di rescissione pagando una penale da 1 milione di euro. Questo scenario raccontato da Calciomercato.com potrebbe concretizzarsi in caso di affondo per Gian Piero Gasperini: la società bianconera sta provando il blitz e ha già effettuato un tentativo nella serata di ieri contattando gli agenti dell'allenatore dell'Atalanta.

Ore 10.00 - Come ribadisce Sport Mediaset la permanenza di Antonio Conte al Napoli ha cambiato le carte in tavola e a restare scoperta sarebbe la Juventus, club in cui Gasperini ha iniziato la sua carriera da tecnico e sogna di tornare da sempre. L'allenatore ha deciso quindi di prendersi 2/3 giorni di pausa per non compiere decisioni affrettate e valutare tutte le proposte.

Ore 09.00- Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l'allenatore dell'Atalanta non è più così sicuro di sedere sulla panchina giallorossa a causa di alcuni dubbi legati al Fair Play Finanziario che bloccano il mercato dei capitolini. La Roma sta studiando un modo per aggirare l'ostacolo e Gasp ha preso tempo anche perché ha avuto un'ottima impressione dalla proprietà giallorosse. Ore decisive