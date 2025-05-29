Non c'è stata la fumata bianca per Gian Piero Gasperini alla Roma. È stata più grigia. Nella giornata di giovedì c'è stato l'incontro a Firenze tra il tecnico e la dirigenza al gran completo: Dan Friedkin, Ryan Friedkin, Claudio Ranieri e Florent Ghisolfi. Come riporta 'gazzetta.it', ci sarà da aspettare ancora un po’ per capire se alla fine il matrimonio potrà realizzarsi davvero. Questione di garanzie tecniche, di fair play finanziario e anche di opportunità più o meno velate. È quanto emerso dal colloquio durato un paio d'ore avvenuta in tarda mattinata. Gasperini ha parlato con i Friedkin di programmazione e organizzazione, ma soprattutto di garanzie tecniche e di mercato. È andato via con un’impressione assai positiva dei proprietari della Roma, che gli hanno spiegato esattamente quale fosse la situazione del bilancio giallorosso (-81,4 milioni la chiusura dell’ultimo esercizio economico, con un indebitamento netto di 504,7 milioni) e le difficoltà ad operare nei prossimi due mercati. La Roma - continua il quotidiano sul proprio sito - ha preso tempo per capire come poter “aggirare” i paletti del fair play, anche perché Gasperini ha chiesto comunque la garanzia di poter avere subito una squadra all’altezza della situazione. In modo da conquistare subito la piazza - che resta diffidente nei suoi confronti - partendo col piede sull'acceleratore. Nella capitale la pazienza di certo non sarà la stessa che ha trovato a Bergamo. Ed allora ci si aggiornerà nei prossimi giorni, quando la Roma avrà studiato meglio la situazione e potrà dare delle risposte più precise a Gasperini sul fair play finanziario, cercando di investire così subito cifre importanti per rafforzare la squadra. Nel frattempo il tecnico piemontese è tornato a Bergamo, dove dovrà chiarire la situazione con i Percassi, con cui c'è la volontà di lasciarsi nel migliore dei modi.