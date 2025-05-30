La Roma ha incontrato Gasperini, le parti sembrano a buon punto ma c'è anche l'ombra della Juventus sui dubbi dell'allenatore. Il tecnico, che in queste ore dovrà incontrarsi anche con l'Atalanta (al momento è legato al club fino al giugno del 2026, ma ha già comunicato l'intenzione di lasciare con un anno di anticipo), ieri ha parlato a lungo con tutta la dirigenza giallorossa, compreso il presidente Dan Friedkin. Gli è stato presentato il progetto che il club vorrebbe affidargli il prima possibile e, a quanto pare, Gasperini è rimasto colpito, ma si è preso ancora del tempo per riflettere. Il tempo servirà per trattare la rescissione del contratto con l'ormai sua ex squadra, ma soprattutto per riflettere su alcuni aspetti che riguardano e riguarderanno il mercato della Roma per le prossime de sessioni. Il club dei Friedkin dovrà rispettare l'ormai famoso settlement agreement di cui Claudio Ranieri ha parlato più volte. A quanto pare, secondo quanto riportato anche da Tuttosport, i dubbi di Gasperini sarebbero alimentati anche dalla possibilità che la Juventus gli offra la panchina, soprattutto alla luce del fatto che Conte ha confermato la sua intenzione di rimanere al Napoli. I bianconeri potrebbero scegliere di rimanere con Tudor, ma la tentazione Gasperini rimane e anche al tecnico la soluzione non dispiacerebbe.