Gasperini: “Non penso che la Roma vinca tutte le prossime partite”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, dopo il pareggio con il Verona ha parlato della lotta al quarto posto. L’allenatore nerazzurro ha speso qualche parola anche sulla Roma: “Abbiamo la possibilità di arrivare in Champions League, ci manca solo un punto. Non so se la Roma sarà in grado di vincerle tutte. Dobbiamo valutare questa partita contro una squadra che stava bene. Il Verona aveva voglia di rivalsa, dopo una partita, contro la Roma, in cui si sono lamentati molto. Noi comunque abbiamo fatto bene“. Con l’1-1 del Bentegodi, l’Atalanta è salita a 71 punti, raggiungendo l’Inter in seconda posizione.