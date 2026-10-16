Nulla di grave per Dybala che però non ci sarà col Genoa. Mercato: Endrick rimarrà al Real Madrid
Gasp: "La rosa deve essere allargata, con il Genoa i giovani dovranno farci vincere"
Gasperini alla vigilia di Roma-Genoa: "Dobbiamo allargare la rosa". In campo le scelte sono obbligate
Dopo l'amara sconfitta contro il Real Madrid di mercoledì sera, la Roma è pronta a tornare in campo. Sabato alle 20:45 i giallorossi ospiteranno il Genoa dell'ex De Rossi all'Olimpico e dovranno fare i conti con una formazione a dir poco rimaneggiata. Gian Piero Gasperini ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del match: "Dobbiamo allargare la rosa. Ora i giovani devono farci vincere". Il tecnico dovrà attingere anche dalla Primavera, dove spicca Panico come rinforzo per il centrocampo. Le scelte in mediana e in avanti sono obbligate e sulla trequarti agiranno Soulé e Mora alle spalle di Castro. Questi ultimi, in particolare, sono arrivati a suon di milioni in estate e ora sono chiamati a ripagare subito la fiducia. In difesa tornerà dal 1' Balerdi, così come Lulli. Serata speciale anche per El Shaarawy, atteso dal ritorno a Roma. Per una vittoria che dopo la sosta è un tabù dal 2024.
© RIPRODUZIONE RISERVATA