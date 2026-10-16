Il tecnico giallorosso, a due giorni dall'amara sconfitta contro il Real Madrid, torna a parlare alla vigilia della settima giornata contro l'ex De Rossi
La Roma è arrivata all'Olimpico: cori e fumogeni prima della sfida con il Real Madrid
Sono passati appena due giorni dall'amara sconfitta in Champions League contro il Real Madrid, ma la Roma è già pronta a tornare in campo all'Olimpico. Domani sera, alle 20:45, i giallorossi ospiteranno il Genoa dell'ex De Rossi nel match valido per la settima giornata di campionato. Alle 13:30 Gian Piero Gasperini parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida.
TRA POCO GIAN PIERO GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA
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