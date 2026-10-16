Senza Malen e Dybala, ma pure senza Svilar, Koné e Cristante. La Roma è in piena emergenza contro il Genoa e dovrà ora sfruttare quella panchina che fin qui si è vista poco. A centrocampo toccherà ancora a De Roon con l'aiuto di Pisilli che affronterà il vecchio maestro De Rossi. A destra Lulli prenderà il posto di Molina. E poi? L'attacco sarà rivoluzionato. L'unico dei titolari a disposizione è Soulé, tra i migliori in campo contro il Real Madrid. Poi una coppia inedita formata da Rodrigo Mora e Santiago Castro, 19 e 22 anni. Giovani ma con tanta fame di segnare il loro primo gol all'Olimpico e con una valutazione estiva che tocca quasi i 100 milioni. Il portoghese, infatti, è stato prese per 25 milioni ma per avere il pieno controllo in futuro ne serviranno altri 25. L'argentino è costato 30 milioni più bonus e pur di venire a Roma ha preso il treno. Contro il Genoa è tempo che la fiducia estiva venga ripagata in una serata autunnale in cui la squadra di Gasp ha quasi l'obbligo di vincere. Mora è entrato col Real Madrid e fornito l'assist di Malen, senza la rimonta finale avrebbe preso almeno un 7 in pagella. Castro, invece, non gioca dal finale di partita col Torino. In mezzo le magie con l'under 21 portoghese per Rodrigo e l'esordio con la maglia dell'Argentina per Santi. Il futuro, ora, passa anche dalla loro voglia.