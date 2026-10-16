Le soste per le nazionali continuano a rappresentare un ostacolo per la Roma. Tra le stagioni 2024/25 e 2026/27, i giallorossi hanno spesso faticato a ritrovare il ritmo alla ripresa del campionato, conquistando appena due vittorie. Il primo precedente risale al settembre 2024. La Roma di Daniele De Rossi, reduce da due pareggi e una sconfitta nelle prime tre giornate, riparte da Marassi contro il Genoa. Il successo sfuma al 96’, quando Koni De Winter firma il definitivo 1-1. Due giorni dopo arriva l’esonero dell’allenatore giallorosso, sostituito da Ivan Juric. Neppure il rientro di ottobre regala soddisfazioni: il 20, all’Olimpico, la Roma viene battuta 1-0 dall’Inter. Un risultato che si inserisce nel periodo difficile destinato a concludersi con l’addio al tecnico croato. A novembre tocca a Claudio Ranieri, il cui esordio in campionato coincide con un’altra ripartenza dopo gli impegni delle nazionali. Il 24 novembre i giallorossi perdono 1-0 in casa del Napoli. Nelle settimane successive, però, la squadra ritrova continuità e avvia la risalita in classifica. Per interrompere la serie bisogna attendere la primavera del 2025. La Roma di Ranieri, ormai protagonista di una lunga striscia di risultati utili, torna dalla pausa con una vittoria per 1-0 sul campo del Lecce.

Anche l’inizio della gestione Gasperini conferma le difficoltà. Il primo ko del tecnico sulla panchina romanista arriva al rientro dalla pausa di settembre: il Torino si impone 1-0 all’Olimpico. A ottobre è ancora l’Inter a fermare i giallorossi. Come nella stagione precedente, i nerazzurri vincono 1-0 a Roma, nonostante una prova positiva. La risposta arriva dopo la sosta di novembre. Contro la Cremonese, in trasferta, la Roma conquista un successo per 3-1 con i gol di Matías Soulé, Evan Ferguson e Wesley. Un risultato che rappresenta la seconda vittoria nei rientri raccontati. In questa stagione è arrivato lo sfortunato pareggio di Como e la clamorosa rimonta del Real Madrid. Staccare la spina, alla Roma, non fa bene.