Senza Cristante, ma ora anche senza Koné e con un De Roon che a 35 anni rischia di doverle giocare tutte. Il centrocampo della Roma è in piena emergenza e a gennaio non si esclude un rinforzo dal mercato. Ma ora ci sono sette gare in 24 giorni da affrontare, a partire dalla sfida col Genoa di domani. Al momento Gasperini ha due soli titolari di ruolo: De Roon appunto e Pisilli. Poi probabilmente chiederà a Pellegrini di arretrare un po' il suo raggio di azione. Ma l'emergenza dovrebbe costringere il tecnico a pescare dalla Primavera come fatto lo scorso anno con Romano. E in prima fila c'è Francesco Panico, classe 2007. Il ragazzo, allenato da Mattia Scala, era stato aggregato anche nella rifinitura prima della gara contro il Real Madrid. Cresciuto nel Real Cesarea, Panico si è trasferito alla Roma nel 2021 dove ha vinto il campionato Under 17 e ha firmato il suo primo contratto da professionista nell'estate del 2024. Fa parte del giro delle nazionali giovanili italiane (vanta presenze con l'U18) ed è uno dei punti fermi della Primavera. Gasp lo ha valutato anche nel ritiro estivo e potrebbe inserirlo tra i convocati in vista di domani.