Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida contro il Lecce. Queste le sue parole:

GASPERINI A DAZN

Oggi tra le insidie c'è anche il caldo. "Caldo anomalo che ci portiamo dietro da qualche mese. Speravamo con l'inizio del campionato ci fosse un po' meno. Spero non vada a discapito anche dei tifosi".

Contro la Fiorentina grande prestazione e grande ritmo. "È una nostra caratteristica, con la Fiorentina siamo partiti molto bene sfruttando anche l'entusiamo che ci circonda che è notevole. Sappiamo la difficoltà di giocare qui a Lecce. Dovremo fare una prestazione di livello per vincere anche oggi".

Oggi Soulé ha un'opportunità da sfruttare e a Lulli ha dato continuità. "Con queste condizioni bisogna puntare su chi sta bene e ha fatto la preparazione come Soulé e Lulli. Sono tutti pronti, ormai il calcio si gioca in 16. Le sostituzioni rendono titolare anche chi parte dalla panchina".

GASPERINI A SKY

Caldo e umidità possono condizionare le intenzioni della squadra in campo? "Giocare con questo clima condiziona tutte le squadre, sono condizioni abbastanza al limite che però si trovano spesso in questo periodo dell'anno".

Dybala e Soulé insieme hanno avuto dei problemi, non sarà un impedimento per oggi? "No, hanno fatto anche cose molto buone in passato. Vista l'assenza prolungata di entrambi l'anno scorso non sono state tante le verifiche".