L'episodio che cambia Como-Roma arriva dopo 10 minuti dall'inizio della ripresa: Donyell Malen entra duro su Kaiki Bruno, Fabbri decide di estrarre il rosso sorprendendo tutto il Sinigaglia. Le due panchine si accendono, di nuovo, ovviamente per motivi diversi: Gasperini si toglie lo smanicato e si scaglia contro arbitro e quarto uomo, mentre Fabregas inizia ad applaudire e caricare i suoi. Nessun faccia a faccia, ma i due allenatori pochi secondi prima si erano beccati a distanza per una simulazione di Couto che era rimasto a terra vicino alla linea laterale. Per Gasperini altre parole al guardalinee e poi il sorriso amaro, amarissimo all'uscita di Malen dal campo che lascia la Roma in 10 in una partita complicata e - ancora una volta - condizionata da una dubbia decisione arbitrale.